越南南方解放纪念活动在古巴和马来西亚举行

越通社河内——值此越南南方解放、国家统一42周年之际，非洲、亚洲、拉丁美洲各民族友好组织同越南驻古巴大使馆举行集会。古巴各部委行业、组织、团体代表以及其他20个国家驻古巴大使和代表一同出席。

越通社驻哈瓦那记者报道，越南驻古巴大使阮忠诚重申，越南人民在长期、充满艰难及光荣的抗战救国中的伟大胜利是“没有什么比独立自由更可贵”意志的胜利。这也是民族力量和时代力量紧密连在一起的胜利，其中不可不提到世界进步力量的宝贵支持和强劲团结情谊，尤其是包括兄弟般古巴在内的亚洲、非洲及拉丁美洲各国人民。

阮忠诚对越古两国民族无私无偿、始终如一及兄弟般情谊寄予厚望。他希望，两国关系继续深入发展，为各自国家发展事业作出切实贡献。他强调了继续维护和发扬两国传统和模范关系的重要性。

与会代表能够收看有关抗战时期中的越南、兄弟般古巴的帮助以及越南在革新时期中奋发向上的视频、图片及海报。

*越通社驻吉隆坡记者，越南南方解放纪念活动暨雄王祭祖大典4月22日晚在越南驻马来西亚大使馆举行，吸引了数百名旅居马来西亚越南人参加。

越南驻越南南方解放纪念活动暨雄王祭祖大典大使馆临时代办孙氏玉香强调，每年四月的这些日子是包括旅居马来西亚越南人在内的越南全民族回顾并缅怀祖先及老前辈为建国护国事业所立下的巨大功劳。

孙氏玉香希望，旅马越南人继续心系祖国家乡，加强团结互助，为建设日益壮大的旅马越南人社区做出贡献，让旅马越南人过上日益美好的生活。

值此之际，旅马越南人歌唱比赛举行，吸引了众多旅马越南工人及劳动者参加。大部分参赛选手都表演了歌颂祖国家乡的歌曲并获得评委会及观众的好评。（越通社—VNA）