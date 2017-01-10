越南勘探与生产总公司同哈里伯顿公司兰德马克软件与服务部门签署谅解备忘录

越通社河内——1月9日，越南国家油气集团旗下勘探与生产总公司(PVEP)和世界上最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一的哈里伯顿公司兰德马克软件与服务部门（Landmark）签署谅解备忘录。双方均评价，PVEP与Landmark签署该谅解备忘录将有助于强化数据分析领域的合作，同时提高成功率和加强互相帮助等。双方同时强调将尽最大努力保证合作顺利进行以及提供充足且准确的信息。PVEP与Landmark成功签署专业技术领域的谅解备忘录一事继续强调PVEP在发展历程中重视并优先强化与包括哈里伯顿、兰德马克在内的各大伙伴之间的合作的主张。哈里伯顿公司（Halliburton Company）成立于1919年，是世界上最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一。公司总部位于阿联酋第二大城市迪拜，为一百多个国家的国家石油公司，跨国石油公司和服务公司提供钻井、完井设备，井下和地面各种生产设备，油田建设、地层评价和增产服务。成立以来，哈里伯顿公司在设计、制造和供应可靠的产品和能源服务方面一直居于工业界的领先地位。目前哈里伯顿公司已向越南几乎所有石油和天然气投资商提供钻井和地质专用软件。（越通社—VNA）