越南努力提升旅游产业专业化

为了有效提高越南旅游业的竞争力并寻找推动旅游业发展的有效措施，29号在河内，越南旅游总局举行 题为“提升旅游产业专业化与提高旅游产品质量”研讨会。



据统计，尽管8月份是旅游淡季，但赴越旅游的国际游客量仍然保持较高的增幅，国际游客数量达100万多人次，同比增长35%。目前，越南拥有较为雄厚的旅游企业队伍，初步打造了多条具有越南特色的旅游线路。然而，专家认为，如今的增幅未能充分体现旅游业的发展潜力；另一方面，旅游业仍然存在一些不足之处。



研讨会上，与会代表就越南旅游业存在不足之处的解决措施进行讨论。代表们认为，应该着重采取两大措施，其一是实现旅游业务经营管理工作专业化，其二是根据市场的实际情况提升旅游产品质量。



另一方面，与会代表也一致认为，旅游业的发展离不开各级政府、各部门行业、企业以及居民的共同努力。只有社会各阶层携手并肩实现旅游专业化，我们才能有效提高国内旅游服务，从而打造一个现代优质的旅游形象。（越通社-VNA）