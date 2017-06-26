6月26日，越共中央政治局委员、政府副总理王廷惠与世行驻越首席代表奥斯曼·迪奥（Ousmane Dione）在政府总部举行座谈会。越南财政部、计划与投资部、工贸部、交通运输部、政府办公厅领导和世行专家等出席。

会上，双方就越南政府在创造贸易便利化、发展物流业和建设国家一门式口岸等方面所面临的挑战和所制定的优先政策以及世行对越南的协助计划等问题展开讨论。



世行专家组认为，近期，在通过简化海关规定和专业管理规定加强贸易便利化；提高贸易基础设施的能力；建设具有竞争力的物流服务；加强政府属下机关和企业的有效配合，为企业的发展创造便利条件，提高国家贸易竞争力等四个支柱的基础上，越南已批准关于创造贸易便利化和建设物流业的国家行动计划。

据世行专家，越南应全方位推动物流价值链发展，为进出口贸易创造便利，同时加强国内物流对接。此外，越南政府应责成国家一门式口岸委员会着力建设物流业，同时邀请私营企业代表参加该委员会。

奥斯曼·迪奥强调，世行专家组将向越南提供咨询意见和技术协助，同时分享有关创造贸易便利化和建设物流业领域的经验，从而确保越南在上述领域的发展取得有效成果。关于世行向越南提供直接资助款项，奥斯曼·迪奥建议世行专家组和越南有关机关加强紧密配合。



王廷惠高度评价世行专家组在会上所提出的意见建议。王廷惠表示，在运输领域，越南正集中兴建北南高速公路和铁路，尚未发展东西连接和沿海运输。因此，王廷惠建议，世行对该问题加以研究。越南政府将呼吁私营企业按照公私伙伴关系模式（PPP）参加基础设施发展和进出口商品的检查工作；建议世行向越南政府提供关于国家一门式口岸委员会框架、职能、任务和结构等的咨询意见；同时欢迎世行为越南落实各项政策提供援助。（越通社-VNA）