越南加大改善投资环境 为企业创造便利条件

越通社河内——在政府与全国各地方12月28日举行的视频会议框架下，与会代表的讨论内容聚焦改善经营环境，为企业的生产经营活动创造便利条件的措施和应对气候变化方案等议题。河内市人民委员会主席阮德钟在会议上表示，2017年，河内市严格遵循政府的指导并积极主动同各部委行业大力促进经营环境改善，为企业创造便利条件。此外，河内市还多措并举加强城市规划管理，做好社会民生工作等。胡志明市人民委员会主席阮成峰发言时透露，2017年，胡志明市将着手改善该市的营商环境并动员一切力量参与到经济发展事业中来，与此同时集中精力提高各种扶持政策的效果，力争实现2017年新注记企业数量达5万家，2020年该数字提升为50万家的目标。此外，城市内涝、食品卫生安全、交通拥堵、环境污染等胡志明市居民特别关心的问题也被列入该市的重点工作。胡志明市领导建议政府大力开展关于东盟经济共同体的宣传工作，建立技术壁垒等，旨在协助国内各新兴行业融入国际社会等。海防市代表表示，2017年该市将竭尽全力改善其经营投资环境，力争实现经济增长率达12.5-13%的目标。该市计划明年将动工兴建许多重点项目。越南政府副总理武德儋发言时表示，改善经营环境就是进行行政审批改革，提供在线公共服务等。为有效改善经营环境并提高竞争能力，武德儋副总理认为，关键的是各地方如何开展落实相关的规定和政策，因为“有指导文件但不严格执行就难以成功”。会议上，中部各省代表建议政府为刚遭受自然灾害、环境事故等的地方提供免疫疾病预防剂、农作物种子等协助。会上，国家副主席邓氏玉盛提出自然灾害灾区恢复重建的措施等。（越通社—VNA）