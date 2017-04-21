越南副外长裴青山会见印度外交国务部长库马尔·辛格。（图片来源：越通社）

越通社河内——应越南外交部之邀，印度外交国务部长库马尔·辛格大将（Vijay Kumar Singh）于2017年4月20日至23日对越进行正式访问，此访是纪念越印建交45周年和两国战略伙伴关系建立10周年的活动之一。 越通社河内——应越南外交部之邀，印度外交国务部长库马尔·辛格大将（Vijay Kumar Singh）于2017年4月20日至23日对越进行正式访问，此访是纪念越印建交45周年和两国战略伙伴关系建立10周年的活动之一。

4月21日上午，越南外交部副部长裴青山在政府招待所会见库马尔·辛格。裴青山热烈欢迎库马尔·辛格大将访问越南并出席2017年越南友好年系列活动。双方对越南外交部和印度对外事务部乃至两国关系45年来，尤其是自印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）于2016年9月对越进行正式访问期间两国领导将两国关系提升为全面战略伙伴关系以来取得诸多积极进展表示高兴。

在两国政治互信不断加深的基础上，双方一致同意越南外交部和印度对外事务部继续密切配合在2017年越印友好年有效开展党、政府和国会领导代表团互访和民间交流等各重要对外活动。

裴青山建议双方早日完善并签署2017-2020年阶段深化越印全面战略伙伴关系的行动计划，为加强国防安全、经贸投资、能源、业务培训、技术转让、科学研究等各优先领域的合作指明方向。

库马尔·辛格高度评价越南作为2015-2018年阶段东盟—印度关系协调国所做出的重要贡献，对两国在签署有关防务、原子能、宇宙研究、信息技术等领域的重要协议所取得的进展给予好评。库马尔·辛格强调，今后印方将同越方各有关部委、行业密切配合为两国高层互访与接触做好准备，加快印度给予越南的贷款的批准和资金发放到位进度。

此外，双方一致同意充分挖掘两国现有的合作潜力并进一步强化经贸投资合作关系，其中力争在2020年前将越印双边贸易额提升至150亿美元。他同时强调早日举行越印贸易混合小组会议以检查和促进两国投资活动。越方欢迎印度公司和企业对越能源、石油开采、石油化工、软件开发、信息技术培训、纺织服装业、金融银行等领域进行投资。

值此机会，双方就共同关心的国际和地区问题深入交换意见，同意继续在东盟—印度合作、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)以及联合国框架内各合作论坛等地区和国际场合上密切配合并互相支持。至于东海问题，双方再次强调在遵守 1982年 《 ​联合国海洋法公约》的国际法律基础上协作合作维持东海和平、稳定及航行与飞越自由和安全的愿望和决心。

双方强调充分尊重《东海各方行为宣言》（DOC）的重要性，希望有关各方尽早达成《东海各方行为准则》（COC）。（越通社—VNA）