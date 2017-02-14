越南出席在印尼举行的最高审计机关亚洲组织理事会第51次会议

越通社雅加达——越通社驻雅加达记者报道，越南国家审计署审计长胡德福率团出席从2月13日至14日在印度尼西亚巴厘岛举行的最高审计机关亚洲组织（ASOSAI，简称：亚审组织）理事会第51次会议。此次会议共吸引来自亚洲各国11个审计机构近100名代表参加。其目的是评估各成员国审计机构在2016年的工作情况，就部分报告展开讨论，为亚审组织的有效运营做出努力。2017年亚审组织主席、马来西亚审计署副署长哈立德汗（Khalid Khan Abdulah Khan）强调，亚审组织的共同目标是通过相互交流借鉴经验，增进成员机构的责任意识与管理能力。目前各成员机构的最大挑战是推进体制建设及提高公共领域的公开透明度。印度尼西亚审计委员会主席哈里·阿扎尔·阿齐兹（H.Harry Azhar Aris）表示，越南是亚审组织的积极一员，此次会议将讨论一项重要议题，即越南将成为2018年ASOSAI主席国，印尼愿为越南顺利担任ASOSAI轮值主席分享经验。越南国家审计署审计长胡德福强调，越南代表团参加此次会议旨在介绍于2018年在河内举办的第十四届亚审组织会议活动实施计划。这是越南2018年的重要政治活动之一。越南希望通过此次会议提升越南的国家形象以及提升越南审计署的审计能力水平。此次会议旨在提高包括越南国家审计署在内的各国最高审计机关的能力，吸取和借鉴相关经验以及将亚审组织建成一个典范审计组织。会议期间，与会代表审议2016财年ASOSAI财政报告，制定预算计划（2018-2020年），能力建设委员会活动报告，ASOSAI战略计划（2016-2021年）。同时，与会代表就制定关于未来15年各项活动计划及其路线图等战略性问题展开讨论。胡德福阐述关于将在河内举行的亚洲审计组织第14届大会的筹备计划。据悉，越南已出台关于ASOSAI 14的提案，并成立ASOSAI 14大会指导委员会。越南国会副主席冯国显担任委员会主任。亚洲审计组织第14届大会主要活动包括各委员会和工作小组的技术会议，亚洲审计组织第52和53次理事会会议，两场ASOSAI 14大会全体会议以及题为“致力于可持续发展的环境审计”专题研讨会。亚审组织成立于1979年，目前由46个国家的最高审计机关组成，是亚洲和大洋洲地区政府审计领域信息交流、技术合作、培训研讨的主要枢纽和决策平台。越南1997年正式成为ASOSAI成员，并从2009年10月是ASOSAI理事会（2009-2012年任期）成员。 (越通社-VNA)