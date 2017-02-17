越南出席二十国集团非正式外长会议

越通社德国——越通社驻德国记者报道，越南时间2月16日晚，二十国集团（G20）非正式外长会议在德国波恩（Bonn）市世界会议中心开幕。越南政府副总理兼外交部长范平明与越南代表团以2017年亚太经合组织（APEC）峰会东道国的资格出席会议。二十国集团非正式外长会议以“塑造全球秩序——超越危机管理的外交政策”为主题。本次会议将讨论落实2030年可持续发展议程、维护和平、加强与非洲伙伴关系三个议题。上述都是国际社会共同关心的问题，影响到诸多国家和地区的稳定与可持续发展。今年，德国作为二十国集团的主席国。除二十国集团的正式成员外，二十国集团还邀请各国际组织、国际体制等伙伴参加，其中包括范平明外长一行。这也是二十国集团成员外的APEC峰会东道国首次被邀请出席二十国集团峰会。其再次强调越南的作用、地位和威望日益提高，同时体现越南对世界和地区的事务做出主动和负责任的贡献。二十国集团是拥有最大经济体的19个国家和欧盟的论坛。二十国集团于1999年成立，目前占世界经济的85%。二十国集团包括美国、德国、日本、法国、英国、意大利和加拿大等七大工业国（G7）和欧盟其他成员以及阿根廷、澳大利亚、巴西、中国、印度、印度尼西亚、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、韩国和土耳其。多年来，在世界经济面临不少挑战的背景下，二十国集团与其它国际体制为恢复与维持全球宏观经济，促进世界经济渡过危机做出积极贡献。（越通社-VNA）