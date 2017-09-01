越通社韩国——主题为“一个展望，新的行动”的第八届东亚-拉美合作论坛外长会议(FMM8/FEALAC) 8月31日在韩国釜山举行，吸引东亚和拉美两个地区36个成员国参加。此前， 韩国于8月29日和30日承办第十八次高官会（SOM18）暨工作小组会议。由越南外交部副部长何金玉率领的越南外交部、文化体育旅游部、计划投资部、科学技术部代表团出席各场会议。在会议上发表讲话时， 越南外交部副部长何金玉强调， 越南积极参与制定会议文件，支持旨在加强东亚一拉美合作论坛 (FEALAC)的体制建设和提高其运作成效的措施和行动计划，认为FEALAC未来应通过强化成员国责任加强区域互联互通，扩大与各国际和地区财政金融组织的合作，扩大地区和地区间项目数量和规模尤其是在可持续发展、粮食安全、能源安全、应对气候变化和水资源管理等领域的项目。第八届东亚-拉美合作论坛外长会议一致同意第九届东亚-拉美合作论坛外长会议将于2019年举行，在此之前，老挝将于2018年举办第十九次高官会（SOM19）。出席FMM 8/FEALAC期间， 何金玉同阿根廷外长豪尔赫·富里耶(Jorge Faurie)；哥伦比亚外长Patti Londonno Jaramillo；智利外长Edgardo Riveros Marín；韩国外交部次官Jongmoon Choi；日本外务省副大臣Nakane Kazuyuki等举行双边会晤。在各场会晤中，双方就加强双边合作关系，包括增进各级代表团互访，维持现有合作机制，并通过谈判签署各项合作文件尤其是经贸、投资、农业、文化、科学技术和教育培训等领域的合作文件来健全合作框架。关于多边事务，各国均强调，将继续深化越南与各国际组织尤其是联合国的协调配合与合作，认真考虑越南竞选联合国安理会理事国（2020-2021）和联合国教科文组织总干事（2017-2021年）等的建议。（越通社——VNA）