越南农产品：机遇与挑战并存

越通社河内——深广融入全球经济正在为越南农产品参加全球市场带来诸多机遇，但在自家市场激烈竞争的背景下，越南农产品也要面对需要提升能力的巨大压力。发挥优势、减少压力来谋求发展和提升价值是当前对越南农产品提出的迫切要求。越南正在深广融入全球经济，尤其是参与新型双边和多边贸易协定，并兑现其所示的承诺。因此，越南农产品乃至商品将面临诸多机遇和挑战。最明显的机遇是越南商品可以更深地进军世界各大市场，获得现代的科学技术和进入其他市场。与此同时，融入国际社会时，越南农业现有的具有基础性优势将为越南农产品与外国商品做竞争焕发出新的活力。最典型的是商品农业发展机制和政策日益得到补充和完善，符合于国际标准和惯例，营造一个便利、透明及长期稳定的环境以开展招商引资、促使竞争力强的企业根据价值链同农民实现互联，根据市场机制营造商业环境等。此外，将科学技术应用于农业领域正在得到推动，根据价值链实现互联逐步形成并深入发展，农业物资质量和食品卫生安全管理工作得以注重。然而，实际上，越南农产品也存在许多不足之处并面临诸多挑战。据专家评估，越南的80%农产品要通过外国“品牌”这一中间环节销往外国市场。与此同时，融入全球经济时，越南商品要面对反倾销、环境及技术壁垒。解决贸易纠纷的能力仍较低也是越南的巨大挑战，尤其是在越南企业、企业协会及产业协会对有关反倾销、反补贴的法律法规的认识及其应对经验仍未充足的背景下。另外，调整生产结构以利用市场机会和发挥各区域的比较优势这一进程缓慢，再加上生产规模小、组织生产活动仍未发挥效果以及出现阻碍该行业增长的因素。为了抓住机会、发挥现有优势、战胜挑战并提升越南农产品在国际市场上的价值，经济专家认为，应集中关心以下措施：其一、加快建设产品为清洁商品的有机农业进程。形成连接链来严格控制产品生产、加工至销售环境具有十分重要的意义。该连接链应在农业发展总体规划的基础上建立，并吸引企业家、农业家、科学家及国家等“四家”的积极参与。创造生产和加工的联系时也要建立“四家”之间的紧密关系。只有克服好这一状况，才能主动和稳定地为市场提供原材料和农产品。其二、消除各种壁垒，吸引资金流入农业与农村经济。投入农业与农村经济一向潜在诸多风险。此外，农村基础设施仍缺乏配套性，水电和交通系统仍受限制等也是阻碍投资的因素。应制定同企业配合的政策，据此，企业向农民提供稳定的生产流程，为农民提供培训以提升其技术水平和科技应用能力。其三、组织好农产品市场、系统及分销渠道。多名专家认为，建设农产品分销系统是非常重要的环节，但这却是目前比较薄弱的环节。各家企业应主动组织原料区、向农民订货及建设分销网络。（来源：《人民报网》）