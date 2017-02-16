越南内务部向联合国人口基金会驻越副首席代表授予勋章

越通社河内——2月15日下午，越南内务部在河内隆重举行仪式，向联合国人口基金会驻越代表处副首席代表立·娜克肯 （ Ritsu Nacken）授予“致力于公共事业勋章”，对其在越南工作任期内所作出的贡献给予表彰。



授勋仪式上，内务部副部长阮仲承对立·娜克肯这一任期的圆满成功表示祝贺，同时表示，立·娜克肯已协助越南内务部乃至越南政府开展生殖健康、计划生育、人口发展、性卫生等众多卫生领域项目。在立·娜克肯 的帮助下，内务部及越南胡志明共青团中央委员会已制定并实施《越南青年国家报告》、《越南青年统计指标体系》、《越南青年发展战略2016—2020年实施计划》等诸多国家青年计划政策；有效支持青年创造创意活动；加强青年与政府、国会及立法者之间的对话，进而提升青年在有关青年政策计划制定实施工作的参与度等。



立·娜克肯对荣获“致力于公共事业勋章”表示荣幸，同时强调，目前越南正处于人口红利期。由于国内劳动人口同青年总数成正比，青年在推动经济发展起了不可代替的作用。在此背景下，越南需加大青年保健、教育培训、就业等领域的投资力度，力求完善青年事业工作，进而推动越南的平等及可持续发展。（越通社-VNA）