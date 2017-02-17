越南公安部部长苏林来到西北安全局调研

苏林已对西北安全局近段时间所取得的结果给予表彰和高度评价，其有助于维护西北地区和附近各省市安全秩序。他要求，今后，西北安全局领导、干部、战士要继续发挥所取得的成绩。

他同时对安沛省近期向西北安全局所提供的关注和支持，帮助该局干部战士出色完成所被交给的各项任务等表示认可。

当天，苏林一行还来到安沛省公安厅，调研该厅社会安全和秩序保障工作。



据安沛省公安厅的报告，2016年，该省公安力量已主动开展各项配套且有效的业务措施，重视落实越共中央公安党委决议中所提出的各项核心任务。因此，该省安全秩序情况十分稳定，有助于推动当地经济、文化与社会发展。该省公安力量已以更大决心全面完成各项工作，基本维护政治安全和社会安全秩序、有效控制犯罪和社会丑恶现象、刑事犯罪调查比例达86.99%。



苏林对安沛省公安力量所取得的成绩给予表彰及高度评价，其有助于维护该省政治安全、社会秩序、为当地经济社会发展事业提供服务。



他表示，安沛省公安干部和战士应集中开展一些核心任务，继续加强政治思想教育工作、关心照顾干部战士的生活，充当好当地政府的参谋助手等。（越通社—VNA）