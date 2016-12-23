越南全国各地领导人圣诞节前开展看望慰问活动

越通社河内——值此2016年圣诞节即将来临之际，越共中央政治局委员、河内市委书记黄忠海走访了河内市天主教总教区枢机主教阮文仁和还剑郡鼓行坊天主教模范家庭并向其致以圣诞节祝福。



黄忠海强调，天主教信教群众对首都河内所取得的成就做出巨大贡献。他同时表示希望，2017年阮文仁天主教枢机主教及各位神职人员继续发挥所取得的成就，为建设一个繁荣富强和文明的首都做出贡献。

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阮文仁感谢黄忠海的美好祝愿并表示，每个信徒在生产劳动以及环保工作中都尽心去做，尽力而为。天主教信教群众也是城市的公民，每一天将会生活得更充实并为首都建设事业做出更多贡献。



值此机会，黄忠海探望慰问河内市部分天主教模范家庭。

*2016年圣诞节来临之际，平顺省委、人民议会、人民委员会和祖国阵线等代表12月22日至23日看望慰问平顺省天主教和福音教界人士致以圣诞节祝福。

平顺省委常务副书记黄青景祝愿平顺省神职人员和教民欢度祥和、幸福的圣诞节。黄青景介绍该省这一年的政治社会和经济发展情况并强调天主教信教群众与不信教群众间的团结以及信教群众在该省社会活动中作出积极贡献。他同时表示希望天主教和福音教神职人员一向信任党和国家的主张和政策，在法律范围内举行宗教活动，同时继续做好帮助地方政府动员天主教信教群众认真努力工作生活，积极参加各项运动，落实爱国爱教方针以及为该省的发展做出贡献的

桥梁纽带作用。

*薄辽省领导已组团探访了该省一些宗教基地，并向天主教界人士和信教群众致以节日问候。

薄辽省天主教团结委员会代表对该省领导的关心表示感谢，并强调，继续加大党和国家对信教群众的主张和路线的宣传力度，为地方胜利实现政治社会任务作出贡献。（越通社—VNA）