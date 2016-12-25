越南全国各地洋溢着圣诞气氛

越通社河内——圣诞节来临，越南全国各地，特别是大城市大街小巷到处都是浓浓的圣诞节日气氛。圣诞树、圣诞老人和圣诞礼物给人们带来了快乐。几十天来，圣诞节准备工作已经开始，河内各教堂大家都认真工作，为营造出浓郁的圣诞节气氛做好准备。圣诞节是天主教教徒年内的最重要节日，因此他们谁谁都饶有兴趣等待圣诞节的来临。河内大街小巷热闹起来，从古街的小店到大型购物中心都纷纷挂起彩灯，支起圣诞树，准备圣诞礼物，迎接节日的到来。各条街道、贸易购物中心等摆满了各式各样的圣诞装饰品、圣诞礼物和玩具。在还剑湖，迎接圣诞节的气氛更加热闹非凡。街头上，各音乐队表演的精彩节目吸引了众多居民的关注，特别是外国人。荷兰游客安妮 （Anne Smeele）说，“恰逢圣诞节之际来河内旅游，我很高兴。在一个国家美丽、人们亲善好客的越南迎接圣诞节，对我来说是一个很有趣的体验。”在寒冷的冬天，过节的气氛让 河内有了暖意，街上拥挤的人流人往，更增添了节日的气氛。在胡志明市，在市中心、贸易中心和教区、街头等地方均能感受到一股浓浓的圣诞气氛。阿根廷游客 法昆多（Facundo）说，“我觉得胡志明市装潢得很漂亮，大家都上街头玩，我可以感受到圣诞节的浓郁气氛。我想这是过圣诞节的理想地点。”隆安省阮氏青云说，“今天，大家都打扮和穿的很漂亮，上街迎接圣诞节和新年。这里的气氛让我很高兴。”目前，圣诞节不仅是天主教信教群众的节日，而且逐渐成为胡志明市乃至全国不信教群众的特别节日。岘港市宗教界人士虽然不多，但这里的圣诞节气氛也较为热闹。岘港市中心张灯结彩，精心布置的圣诞场景迎接圣诞节，蕴含着平安的圣诞节和新年快乐的美好祝愿。（越通社-VNA）