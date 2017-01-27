越南促进展开结束全球结核病战略

越通社日内瓦——近日，在世界卫生组织(WHO)执行委员会会议期间，越南卫生部部长阮氏金进在瑞士日内瓦会见了世卫组织全球结核病规划主任拉维格里奥尼(Mario Raviglione)，就结束越南和全球结核病战略的重要事务展开讨论。拉维格里奥尼代表WHO高度评价阮氏金进部长和越南代表团为越南乃至世界防治结核病工作所提供特殊协助，并承诺向越南提供最佳的援助。值此机会，全球结核病规划主任拉维格里奥尼邀请阮氏金进部长出席于2017年11月在俄罗斯莫斯科举行的全球防治结核病会议，旨在同国际社会分享越南在这一方面的宝贵经验。越南是展开国家防治结核病计划的国家之一，越南与WHO和世界防治结核病计划有密切联系。预计，在亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议框架内，双方将于2017年8月联合举办结核病和耐多药结核病政策对话。据悉，越南将举办题为“加强防治APEC各经济成员结核病和耐多药结核病工作”的政策对话，旨在分享科学证据和实践经验，为结束结核病奠定基础。越南中央肺科医院院长阮曰绒教授认为，防治结核病计划的成功依赖于政治承诺、技术革新、合理接近和妥当的投资四个因素。其中，政治承诺是最重要因素。APEC峰会是呼吁各划策价、政府领导和卫生部领导关注到结核病的好机会。（越通社-VNA）