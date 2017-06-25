越南与柬埔寨是邻邦国家，具有悠久的传统友好合作关系。近段时间，越柬两国全面合作关系不断得到巩固与加强，其中经贸投资领域的合作取得诸多可喜成就。

越柬双方在投资、 贸易、旅游等领域的合作呈现良好的发展态势，越南对柬投资被视为两国关系的亮点。柬埔寨发展理事会统计数据显示，截至目前，越南在柬埔寨的投资项目共有近200个，注册资金为30亿美元，越南继续成为柬埔寨五大投资来源国之一。

美方移动通信公司(Metfone)是越南军队通信集团(Viettel)在柬埔寨的旗下公司。美方移动通信公司从2009年 成立，至今该公司已经成为柬埔寨大型运营商。

越南企业主要对柬埔寨农林业、橡胶种植、金融银行、电信等领域进行投资。 这是越南具有优势领域和柬埔寨具有发展潜力的领域。

就越南企业对柬埔寨经济发展的贡献进行评价时，柬埔寨首相直管部长兼柬埔寨发展理事会秘书长索真达索披（Sok Chenda Sophea）表示，在柬埔寨进行投资的越南企业已为该国经济发展、扶贫济困、社会保障、解决就业问题和社会慈善等领域做出重要贡献。

柬埔寨越南投资协会表示，越南各家企业一直严格遵守所在国的主张政策，因此各地方政府一直支持越南企业的生产经营活动。然而，越南企业仍遇到一些困难。因此，他们希望柬埔寨继续出台吸引越南投资的优惠政策。

按照两国政府的计划目标，至2020年越南对柬埔寨直接投资额达50亿美元，到位资金达35亿美元。 为了达到所提出的目标，在柬的越南投资商协会建议，两国政府应核查双方协议的实施情况，并提出各项措施让协议有效落实。

越南海关总局统计数据显示，2017年前2月，越柬两国双边贸易额达6.241亿美元，同比增长21.2%。 （越通社-VNA）



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