越南代表出席第19届共产党和工人党国际会议筹备工作领导小组会议

越通社驻莫斯科记者报道，来自古巴、巴西、西班牙、葡萄牙等世界各共产党和工人党的27个代表团的56位代表已深入讨论并通过第十九届共产党和工人党国际会议的两项重要内容，即“伟大十月革命胜利100周年：共产主义运动的理想和当今世界”和“伟大十月革命胜利100周年：在当代世界重振争取社会主义斗争的旗帜”。

俄罗斯联邦共产党(KPRF)主席久加诺夫(Gennady Ziuganov)在会上致辞时表示，为迎接今年各重大事件需重视马克思列宁主义学说及各共产党员在打败法西斯主义和殖民主义，实现工人阶级解放的角色的宣传教育工作。他强调，100年来，争取社会主义的斗争，争取民族平等待遇的斗争, 保护民族特色文化和世界多元文化的斗争是世界共产主义者为实现平等公正而开展的活动。

陈得利代表越南代表团在会上发言并对2017年各种大事件和各党合作问题提出建议和意见。

值此之际，越共中央对外部代表团同俄罗斯联邦共产党主席久加诺夫、统一俄罗斯党总理事会副书记、国际事务负责人谢尔盖·茨尔雷斯尼亚克(Sergey Zhelezniak)举行工作会谈。会谈上，俄罗斯各政党领导均强调十分重视并希望加强与越南和越南共产党的关系，双方已就进一步推动越南共产党和俄罗斯联邦共产党及统一俄罗斯党之间的关系的措施深入讨论并达成共识。

会谈结束后，越南共产党代表团前往列宁墓敬献花圈。（越通社—VNA）