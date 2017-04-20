越南从泰国、印度和印尼进口汽车占全国汽车进口量近73%

越通社河内——2017年3月， 越南全国汽车进口量达11185辆，进口额1.8亿美元，进口量和进口额分别环比增长39.3%和13.9%。这是海关总局刚刚公布的2017年第一季度越南商品进出口活动信息之一。2017年1-3月，越南汽车进口量达26506辆，进口额达4.88亿美元，进口量和进口额同比增长34.4%和1%。其中，9座以下汽车进口量达16310辆，同比增长136%，占越南全国汽车进口总量的近62%；卡车进口量8800余辆，同比下降10.2%；9座以上汽车进口量达170辆，同比下降10.2%；其他各类汽车进口量达1200辆，同比下降56.1%。从市场方面看，2017年一季度，越南从东盟市场的汽车进口量达14460辆，同比增长67.6%。其中，越南自泰国汽车进口量达10050辆，同比增长28.8%；自印尼进口量达4409辆，较上年同期增加3576辆。1-3月，越南从印度市场的汽车进口量达4798辆，是去年同期的4倍。2017年一季度，越南自泰国、印度、印尼三个市场的汽车进口量占越南汽车进口总量近73%。越南海关总局的数据显示，2017年一季度，越南从12个市场进口汽车。除了上述三个市场之外，进口量达1000量以上的还有韩国（2964辆）和日本（1053辆）。泰国继续成为越南最大的汽车供应商，进口额达1.795亿美元。印尼在进口量上排名第三,但进口额排名第二（7650万美元）。韩国在进口量上排名第四，进口额排名第三（4480万美元）。值得一提的是，印度在进口量上排名第二，但进口额却排名第8（4480万美元）。（越通社——VNA）