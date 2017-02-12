越南人思维中的平坦世界

越通社河内——近期，由越南提倡的一个倡议已得到实施，并深受国际社会的特别关注。



那就是在2016年11月在柬埔寨举行的第九次柬老越三角区发展峰会上，越南政府总理阮春福已提倡越南电信集团（Viettel），老挝（Unitel）和柬埔寨（Metfone）在三国取消国际漫游（roaming）费用。



这个倡议于2017年1月1日已得到落实。其是一个革命性的政策，在世界电信行业发展史上可算是一个里程碑。



原因何在？



漫游（roaming）是移动电话用户常用的一个术语。指的是蜂窝移动电话的用户在离开本地区或本国时，仍可以在其他一些地区或国家继续使用他们的移动电话手机。



国际漫游费用一般很高，以前接受短信也要付钱。因此降低漫游费用，进而取消漫游费用一直是全球人民所望的。该政策是全球化思维的生动表现，有助于促进经济发展，拉近世界各地人与人之间的距离。但是，由于国家、企业的利益，其不是一朝一夕可以实现的。



拆除地区电信费用堡垒问题于2013年就得到东盟科技与传媒部部长严肃讨论。这一政策的采用可以扩大到地区其他连接服务。当时，印度尼西亚科技与通信部长表示，目标是东盟公民拨打电话时不用支付区内漫游费用。这政策同时有助于推动经济发展。



但是，新加坡StarHub公司与亚太研Detecon行业经理对这个目标的可行性表示怀疑，认为其是前所未有的，连欧洲各国仍未提出类似要求。



欧洲是电信费用昂贵的地区。欧盟许多国家已实施免签政策，为公民在各国之间自由行走提供便利条件，但是对于电信费用问题，欧洲各国之间仍存在难以拆除的堡垒。国际漫游费用仍是公民到邻国时最担忧的问题。这就是欧洲经济发展的一个阻碍，因为公民迁移密度是很大的。为了取消漫游费用，自从2013年，欧盟已采取政策，旨在将地区漫游费用降低于国内漫游费用。经济专家认为，从长远角度来看，服务商将从取消漫游费用政策获利，因为用户出国时更多使用电话，尤其是上网，这将为经济和社会各问题营造积极效应。



但是，在全欧洲范围内取消漫游费用仍是一个梦想。欧洲才投票从2017年6月取消漫游费用，但是这个时间仍未有把握，因为截至目前，欧盟对各服务商的批发价格，旨在平衡企业和用户之间的利益仍未达成共识。



上述情况更突出越南政府总理阮春福所提倡的倡议的革命性。柬埔寨首相洪森，老挝总理通伦.西苏里听后均马上对此深表支持。越南电信集团（Viettel），老挝（Unitel）和柬埔寨（Metfone）已携手落实这一倡议。越老柬三国用户互相联络享有国内费用。值得一提的是，这三个服务商在自己国内的用户数量和覆盖率都居首位。



越共中央委员、越南军队电信集团总经理阮孟雄少将认为，取消漫游费用的最大利益就是深化越老柬三国睦邻友好、团结友谊关系，推动三国经济发展。目前，为了落实这个政策，Viettel要牺牲自己的利益，每年损失数千万美元。但是，一旦用户数量猛增，利益就不可胜数。



“人家都想电信是昂贵的，智能手机仅属于有钱人，但是Viettel认为电信是包括穷人等所有的人的廉价。人家都想电信只有在城市，用户密度大，但是Viettel认为电信在山区、偏远、边界、海岛等到处都有”——阮孟雄少将强调。这是Viettel的发展理念。



Viettel关于电信的思维是“平坦世界”思维，完全没有任何限制。凭借这个思维，Viettel已在越南和正在投资兴业的外国市场营造费用和基础设施的革命。2000年期间，在越南使用手机是奢侈的，但自从Viettel参加市场，费用快速降低。全国按一个唯一的费用计算。这是越南电信行业的一大进步。其已为发展国家经济、除饥扶贫事业作出积极贡献。



开展在国外投资战略时，Viettel也将这个“平坦世界”带到各贫穷国家。在Viettel来到这些国家投资之前，电信服务费非常昂贵，穷人做梦也不敢使用。诸如在莫桑比克，电信服务仅集中于城市，在些农村地区一个手机也没有。居民想要打电话就要走数十个公里才有电话站。



以自己的理念和做法，Viettel慢慢抚平这里的通信阻碍。Viettel认为，通信是服务于人，通信就是除饥扶贫、发展经济的先决条件。



在人们正在醉心于托马斯·弗里德曼(Tom Friedman)的《世界是平的：一部二十一世纪简史》，并想到大同世界的时候，又出现David M.Sick的《世界是弯的》一书。这本书认为，世界并不像托马斯·弗里德曼所想那么简单。世界是平还是弯在很大程度上取决于人的心愿以及人的利益。如果人与人之间，国家与国家之间互相分享利益，共同为一个目标行动，那么世界就更平的。至于利益仍支配人和国家政策，那么世界永远是弯，永远没有平等的。



电信是一个高科技行业。科技的发展会让人类通信生活更加丰富，更有效连接人类。这个行业会在推动平坦世界发挥带头作用。但这一梦想是否成真要看当局者是否为一个共同目标而行动。



因此，取消越老柬三国之间的国际漫游费用就是大同世界的生动表现。阮孟雄少将表示，在科技方面，Viettel完全可以在该公司投资的十个国家取消漫游费用。Viettel的这个想法可能会蔓延到全世界。（来源：越南《人民军队报》）