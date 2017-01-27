越南人家庭生活中年尾的最后一个下午

越通社河内——自古以来，一年中的最后一个下午对每个越南人来说一向是很神圣的时刻。不分年龄，人人都为能同家人一起吃年夜饭，回顾一年来的工作，畅谈新年计划和喜事而倍感兴奋。年30下午是越南人传统春节味道最浓的时刻。有的忙，有的闲，也有的全家团圆孩子恭祝长辈、父母来年身体健康，然后全家人一起回顾过去、迎接新年。每逢年30，河内市龙编郡嘉瑞坊嘉瑞村居民阮文平一家就聚在一起，到村里的墓园打扫亲人、祖先的坟墓并上香恭请祖先回家过年。这是几乎所有越南家庭代代相传的风俗，体现自己对已故祖先和父母的敬爱，进而密切活着的人的感情。阮文平表示：“每年年30，我都会带孩子到祖先坟墓，打扫卫生，然后恭请祖先回家过年。我也想教育子孙后代懂得维护与继承前辈留下来的风俗习惯和家庭传统。”越南家庭年30最忙碌、最热闹的是妈妈、姐妹们在厨房里准备祭祖年饭的时候。这时，妈妈都不忘向女孩、媳妇讲解如何按照家里传统烹制和摆放年夜饭。嘉瑞村居民武氏情表示：“我家每年的祭祖年饭都有粽子和传统的糖饼。其它菜有竹笋汤、炒菜、春卷等。菜就这么几道，但重要的是大家一起动手，高高兴兴地恭请祖先回家过年。”在妇女们忙着准备饭菜的同时，家里的男人们则准备酒、茶等祭台所需的用品和摆放盆景。年底，家里的长辈是最高兴的人，因为几乎所有的孩子都回来团聚。尽管身体不太行了，但武氏质老大娘仍为能在春节之际同子孙团聚而倍感喜悦。她表示：“谁不喜欢春节。我呢，高兴极了。子孙都回到我身边，我很开心。”祭祖年饭一向是一年中最丰盛的。它首先是用来祭祀祖先，然后作全家团圆饭。年夜饭还具有精神价值，维系亲情。全家人一起分享快乐，分担困难并共祝来年顺顺利利。因此，人人都希望一年中的最后一天能回家，同家人一起欢度春节。（来源：越南之声）