越南人口日55周年系列纪念活动纷纷举行

河内市举行集会 庆祝越南人口日55周年（图片来源：laodongthudo.vn）

越通社河内——据《人民报》报道，值此纪念越南人口日55周年（1961.12.26~2016.12.26）之际，全国67名模范人口计生干部及合作者表彰大会及见面会12月26日举行。国家副主席邓氏玉盛出席了本次见面会。会上，邓氏玉盛副主席表彰全国17万名人口计生干部及合作者的呕心沥血及责任精神。她重申，人口计生工作所取得的硕果有助于促进国家经济社会发展与脱贫济困事业，为提高居民的收入，推动国家摆脱贫穷、落后的困境并发展成为中等收入国家做出贡献。邓氏玉盛认为，国家人口规模仍未稳定，人口质量方面仍然存在不足之处，营养不良、发育迟缓、疾病的人口比例较高，出生人口性别比失衡较为严重。她要求，人口部门继续为各级党委、政府指导落实人口计生工作建言献策，采取配套措施以提高人口质量。♦当天下午，卫生部举行越南人口日55周年纪念典礼。55年来，鉴于人口部门整体干部的努力，人口计生工作已将取得许多成功。人口年均增长率下降，仅为1%。2006年以来，生育更替水平持稳不变，从15至49岁的妇女生育率为2.09。生育率下降引致人口年均增长率随之下降，我国当今总人口为9300万，预计2026年达1亿。人口的平均寿命将不断增大，2015年为73.3岁。为了成功实现促进国家可持续发展，提升国家竞争力的目标，人口部门应采取切实有效措施，旨在提高人口质量，进而实现联合国千年发展目标。（越通社-VNA）