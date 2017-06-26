越通社胡志明市——越南二级野战医院6月24日在胡志明市举行紧急和基本战地救护演练，以提高在天气恶劣环境中的实战能力。假定情况为，二级野战医院在南苏丹执行联合国维和任务。据此，二级野战医院进行了爆破事故应急救援；监测和治疗霍乱病人、疟疾病人；对闭合性胸部创伤的病人进行救治等内容的演练。二级野战医院已制定贴近实际的演练计划，周到准备急救设备和药品。干部和医护人员都深入贯彻任务。演练过程中，干部医护人员队伍已密切协同配合，有效处理各种情况，圆满完成任务，严格遵守纪律，确保人员和装备的绝对安全。截至目前，越南二级野战医院已做好接受联合国检查的准备。除了主动建立相关系统，做好驻军所在地后勤和维和人员住宿饮食保障工作；配备好各种设备，以在开展指挥运行工作过程中做到机动迅速外，该医院的70名医务人员还熟练地处理受伤、触雷、患上热带病，在进行急救的情况下转移医院和病人等各种情况。按计划，本月29日，联合国将派团将赴越检查该医院的运行情况，以做好准备于2018年1月起代替英国二级野战医院执行联合国南苏丹特派团在班提乌的任务。（越通社-VNA）