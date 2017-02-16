越南乂安省提供有关双玉堂区骚乱事件的官方信息

据悉，2017年2月10日，琼刘县琼玉乡双玉堂区神父阮廷蜀编写“公开信”，其内容呼吁协通堂区支持双玉堂区信教群众于2月14日向河静省奇英市（县级）人民法院提交对台塑河静钢铁兴业责任有限公司起诉书。

在阮廷蜀的引导下，2月14日凌晨，500名信徒聚集在双玉堂区启程前往何静省。到乂安省演州县演红乡，为避免交通拥堵发生，交警指导各交通工具与信徒团分别走两条车道。然而，信徒团不肯执行，影响交通秩序，造成交通拥堵。公安人员呼吁信徒团聚集在路边一块空地与乂安省领导直接对话。在信徒们陆续聚集在路边空地的同时，阮廷蜀指使其中一辆七座汽车停在1A号公路中间，车内的人不肯开门，因此为了避免堵车，交警需使用起重机将汽车移到别的地方，一些过激教徒故意反抗，导致教徒与公安人员产生冲突。阮廷蜀利用这一点宣称自己被公安打伤，因此向附近的教徒群众打电话请求帮助。





当天下午四时许，乂安省省委书记、人民委员会常务副主席以及该省公安厅厅长等领导同几位神父到现场进行宣传呼吁教徒们停止过激行为并要求阮廷蜀呼吁教徒们统统回去。然后，受一些反动分子的煽动，一些教徒还向执法人员乱扔石头，导致16人受伤（其中包括乂安省公安厅厅长）和3辆汽车受损。（越通社——VNA）