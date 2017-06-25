越通社乂安省​——越老科学技术合作委员会第四次会议6月24日在乂安省举行。此次会议目的在于对双方过去的科技合作情况进行评估，同时就2017-2019年间合作计划进行讨论。越南科学技术部部长周玉英与老挝科学技术部部长波万坎（Boviengkham Vongdara）一同出席会议。双方在会议上就2017-2019年间合作计划中的优先方向达成一致，其中包括越南为老挝科技发展基金提供协助；越南协助老挝完善法律基础并提高辐射技术能力；为老挝科技人员提供统计培训；促进两国各地方的投资合作和技术转让等活动；促进知识产权领域的合作等。值此机会，越南科技发展基金与老挝科技发展基金签署合作备忘录；越南科技部技术发展与应用局同老挝科技部技术创新司签署合作备忘录。近几年来，科技合作被视为越老优先合作的领域，其中最重要的内容是越南科技部为老挝科技部健全有关科学技术发展的法律框架建言献策，同时共同开展科研项目，进而协助老挝科技人员提高研究能力。越南科技部长周玉英发表讲话时表示，双方联合开展的老挝科技管理干部培训中心建设工程预计将于2017年第四季度投入运营，为老挝提高对科技管理干部的培训能力作出贡献，帮助老挝赶得上地区乃至世界科技发展趋势。该工程将成为两国科技部合作的象征。实际情况表明，越南与老挝开展的科技合作项目为老挝解决各紧迫性问题提供有针对性的帮助。老挝科技部部长波万坎表示，老方对两国科技合作项目为老挝人民以及该国科研界带来实实在在的利益给予高度评价。他强调，越南已通过各合作项目为老挝促进科技发展提供宝贵经验。（越通社-VNA）