越南为第41次慈善义卖活动成功举办做出贡献

越 通社东京​——越通社驻日本记者报道，亚太妇女协会（ALFS）第41次慈善义卖活动4月19日在东京举行。越南以主席国的资格参加今年活动。参加第41次慈善义卖会，越南除了设有手工艺品展位和饮食展位之外，还为此次慈善义卖活动献上带有浓郁越南传统文化特色的文艺表演，吸引众多人前来观看。越南展位吸引大量人参观购物，并成为今年慈善义卖活动的亮点。越南通过售票和售货所筹集善款预计达约200万日元（约合4亿越盾），创有史以来新高。ALFS主席Haruko Komura表示，慈善义卖展所筹集善款将分配给参与国家，每个国家所得款项约100万日元（约为2亿越盾），为各自国家困境妇女和儿童开展关爱活动。Haruko Komura主席也高度评价越南驻日本大使夫人黄氏明河乃至越南代表团为今年慈善义卖活动成功举办所付出的巨大努力。越南驻日本大使夫人黄氏明河表示，ALFS举办的慈善义卖会是一个传统活动。通过该活动，越南有机会向国际友人推介风土人情，同时学习借鉴日本和其他国家的许多经验。亚太妇女协会成立于49年前，目前共有400个成员，主要是在日本的各国政客夫人和大型企业领导以及亚太地区国家驻东京大使馆的女大使、大使夫人和女干部等。（越通社-VNA）