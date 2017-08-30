越通社河内——值此马来西亚国庆60周年暨越南国庆72周年之际，越南友好组织联合会同马来西亚驻越大使馆在河内联合举行越南与马来西亚艺术交流活动。越南友好组织联合会秘书长兼副主席敦俊峰和马来西亚驻越南大使Mohn Zamruni Bin Khalid出席。敦俊峰在开幕式发言时表示，马来西亚艺术代表团此次赴越表演有利于加强两国人民之间的互相了解和友谊，从而促进两国友好合作关系。敦俊峰透露，越南与马来西亚友好合作关系不断得到加强与发展。目前，马来西亚是越南第七大贸易伙伴和投资商，2016年双向贸易金额达84亿美元，截至2017年5月马来西亚对越投资总额达120亿美元。两国在文化、体育、旅游和劳务等领域的合作日益得到扩大。两国高层领导互访频繁，为两国于2015年建立战略伙伴关系奠定前提。敦俊峰强调，两国多方面友好合作关系将日益得到巩固与发展，满足两国人民的利益和愿望，为东南亚和世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。马来西亚驻越南大使Mohn Zamruni Bin Khalid强调，两国关系水平日益得到提高，而两国2015年签署关于建立战略伙伴关系的协议这一盛事成为了两国关系的亮点。双方战略合作计划覆盖文化领域的交流与合作。马来西亚艺术代表团此次赴越表演是该计划的活动之一，有利于向越南公众介绍马来西亚的文化特色，为促进东盟和谐发展和建设以人为中心的东盟共同体做出贡献。（越通社-VNA）