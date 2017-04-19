越南与荷兰适应气候变化与水资源管理政府间联合委员会第六次会议在荷兰召开

荷兰基础设施与环境部部长Melanie Schultz（右）在会议上发表讲话。（图片来源：越通社）

越通社海牙——4月19日，越南政府副总理郑廷勇与荷兰基础设施与环境部部长Melanie Schultz在海牙共同主持越南与荷兰适应气候变化与水资源管理政府间联合委员会第六次会议。据越通社驻欧洲记者报道，在会议上致开幕词时，郑廷勇对荷方在协助越方推动九龙江三角州地区发展所做出的积极且有效的贡献表示感谢；希望荷方继续向越方分享经验，在人力资源培训、资金和技术等方面提供援助和支持，同时协助越南解决各紧迫新问题，诸如建设资源环境国家数据库、防旱、海水入侵、水源供给管理、开发利用地下水，特别是河岸和海岸沉陷和侵蚀等。Melanie Schultz强调，荷兰重视对越的关系，并对越荷间的各合作项目及计划所取得的积极成果表示欢迎，其有助于减轻气候变化对九龙江三角州所产生的负面影响。她强调了九龙江三角州计划（MDP）的重要性和农业对该地区的发展进程的重要作用。Melanie Schultz指出，荷方愿意向越方提供援助和技术转让，以推动九龙江三角州可持续且有效发展，并强调愿同越方加强合作有效实施九龙江三角州计划，共同解决气候变化的挑战。谈到两国企业的合作时，Melanie Schultz表示，在防止水土流失、疏浚等方面具有丰富经验的多家荷兰公司和著名的研究院希望有机会与越南合作。在会议上，双方积极核查越南与荷兰适应气候变化与水资源管理政府间联合委员会第五次会议所签署的合作协议的落实成果，就九龙江三角州计划、提高高等教育能力建设倡议（NICHE）、荷兰政府基础设施发展计划（ORIO）、经营与贸易合作、水与农业的关系和各省市间的合作等的具体实施方向展开讨论。关于九龙江三角州计划，双方评价该合作项目已取得成功，尤其是由世界银行提供援助的两个项目已发挥出效果，为九龙江三角州地区的经济社会可持续发展做出贡献。双方强调，九龙江三角洲计划是地区各国学习借鉴的典范。关于教育方面，双方一致同意，荷兰的NICHE和ORIO为协助越南提高水源管理、气候变化、农业和海运等领域的知识和能力做出重要贡献。关于地方合作，双方对胡志明市与鹿特丹在适应气候变化的合作以及河内市与阿姆斯特丹有关苏历河的合作给予高度评价。值此机会，双方就展开落实2017年的合作协议达成一致。会议结束后，郑廷勇与Melanie Schultz签署越南与荷兰适应气候变化与水资源管理政府间联合委员会第六次会议纪要；一致同意越南与荷兰适应气候变化与水资源管理政府间联合委员会第七次会议将于2018年在河内召开。越南自然资源与环境部、外交部、农业与农村发展部、建设部、交通运输部、计划与投资部、政府办公室和部分地方政府等领导代表以及荷兰各有关部委行业、地方政府等领导代表一同出席会议。（越通社-VNA）