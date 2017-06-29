越通社河内——题为“友谊、合作与发展”的2017年越老贸易博览会于6月29日至7月3日在老挝首都万象举行。该活动由越南国防部、越南工贸部与老挝国防部和老挝工贸部联合举行。
*2017年越老贸易博览会：合作与发展
2017年越老贸易博览会是2017年越南国家贸易促进计划的活动之一，也是庆祝两国建交55周年暨《越老友好合作条约》签署40周年的切实活动，其目的是协助越南军工企业乃至越南企业扩大对老挝市场以及东盟各国的产品及服务出口，同时为越南军工企业乃至越南企业了解关于在老挝的投资商机与合作机会的消息，寻找有潜力的客户与合作伙伴，扩大对外贸易等创造便利条件。该活动有助于向老挝企业和各国企业与国际组织推介越南企业产品和服务。
2017年越老贸易博览会吸引了逾140单位和企业参加，展览面积约6000平方米，共设320个展位并分为两个展区。
参加此次博览会的越南企业近90家，共设展位120个，主要展示纺织品服装、鞋类、农林产品、海产品、手工艺品、加工产品、电力及电子产品、机械、化工品、建筑材料、农业、肥料、农作物种子、饲料、宠物、农药、兽医等越南优质产品。老挝企业共有50家，共设展位80个。
*加强越老贸易合作
越老建交55年以来，两国传统友好合作关系不断得到巩固与发展。
越南工贸部亚太市场司的报告显示，越老边贸活动近年来出现积极转变，市场不断扩大并吸引诸多企业参加。
两国双边贸易额近年来不断增加，从2008年的4.22亿美元升至2015年的11.2亿美元。2016年，两国双边贸易额达8.23亿美元（较2015年下降26.7%），其中越南从老挝进口额达3.42亿美元；越南对老挝出口额达4.59亿美元。截至2017年第一季度，两国双边贸易额达2.36亿美元，同比增长4%。两国力争实现2020年前双边贸易额达50亿美元的目标。
截至目前，越南对老挝投资总额约达51亿美元，成为老挝的第三大投资来源国。
今后，两国政府将保持密切配合，把双方所签署的各项合作协定落实到位，在老挝建立贸易促进中心，有效开展两国经贸合作战略和计划等等。（越通社——VNA）