越南与老挝加强卫生领域合作

越通社河内​——6月26日下午，越南政府副总理武德儋在政府总部会见老挝卫生部部长本空•西哈翁。

武德儋高度评价本空•西哈翁部长对越访问和越老两国卫生部部长就近年来双边合作项目、计划落实情况举行会谈的结果。武德儋强调，越南政府、人民一直向老挝政府和人民在国家建设和革新事业提供支持、协助，为越老两国在包括医疗卫生在内的所有领域的合作项目、活动提供便利条件。

武德儋对两国卫生行业，特别是在教育、培训和就医工作近期所取得的结果表示高兴。武德儋认为，越老两国卫生部应继续对既定目标落实结果进行检查与评价，制定具体计划，以进一步密切双边合作关系。



【越老加强信息技术基础设施建设的合作】

武德儋强调，两国应继续关注，指导有关单位协助设在老挝华潘和川圹两省的越老友好医院兴建和运行过程，确保发挥其最高效果，早日制定有关医疗的协定，为在双方口岸的卫生检疫工作提供便利，有助于充分展开“一窗口一站式”服务模式。

武德儋希望，未来，越老两国以日益多样且有效合作活动继续促进卫生领域合作关系，与越老特殊友好、紧密、相互信任关系相称。

本空•西哈翁向武德儋通报两国卫生部领导讨论的问题，以促进和扩大两国医疗卫生合作。据此，越南与老挝卫生行业致力于就医工作，培训工作、药品生产与投资，食品卫生安全管理等工作。（越通社—VNA）