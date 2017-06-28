越通社河内——越通社特派记者报道，6月27日在白俄罗斯首都明斯克独立宫，越南国家主席陈大光与白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科在两国高级代表团举行会谈后共同发表联合声明。越通社仅向读者介绍声明的主要内容：
应白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科的邀请，越南国家主席陈大光和夫人已率领越南高级代表团于6月26日至28日对白俄罗斯进行正式访问。
越南国家主席陈大光和夫人开始对白俄罗斯进行正式访问
访问期间，陈大光与亚历山大·卢卡申科举行会谈，其后分别会见国民会议代表院（议会下院）主席安德烈琴科（VladimirAndreichenko）和总理科比亚科夫（Andrei Kobyakov）。
双方互相介绍彼此国情，同时就越白合作关系现状与前景以及双方共同关心的国际与地区问题交换了意见。
访问结束后，两国领导人共同签署联合声明，就双边及国际关系问题阐述共同立场，并强调巩固和发展越南与白俄罗斯传统友好关系的一贯主张。
双方对活跃、具有建设性和持续发展的越白合作关系，特别是近几年来双方保持高层和最高级别互访感到满意，并认为，其为深化两国在各领域的合作创造便利条件。
双方强调，愿意加强经贸合作，一致同意有效落实2016年10月5日生效的《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》。
双方同意加强在汽车制造、农业、炼油、轻工业、信息技术、银行、电子、采矿、水产品加工等领域的合作。
双方对两国在防务安全领域的互信及有效合作，为保障各自国家的国家安全以及地区和世界的稳定作出贡献表示认可；一致同意有效落实军事技术合作发展计划（2016-2020年）。
双方对促进两国在科技、教育、卫生、文化、体育、旅游等领域的合作的重要性表示肯定，并强调了推动落实越南与白俄罗斯在经济、文化和教育等领域的合作计划（2016-2018年）的重要性。
越方高度评价白方自2017年2月12日起对持有有效多次往返申根签证或者欧盟成员国签证的越南公民简化签证手续的决定。白方对越南从2015年7月1日针对入境越南的白俄罗斯公民实施短期免签政策以及把白俄罗斯列入越南自2017年2月1日起试行签发电子签证的40个国家名单表示感谢，同时认为，该政策将为推进两国旅游业发展和促进两国企业交往及民间交流产生积极影响。
双方对两国有关部门为完善双方合作的法律基础所采取的积极措施表示认可，同时对越南国家主席陈大光访白期间双方签署在不同领域上的合作协议和文件表示欢迎。
双方同意通过制定新合作协议，派遣代表团互访以及签署合作计划等方式促进两国各地方的合作。
越方对2017年5月在越南成功举办的白俄罗斯文化日活动表示欢迎。白方高兴地接受即将于2018年在白俄罗斯举行越南文化日活动的计划。
越方高度评价并表示希望白方继续为旅白越南人社群创造安定的学习、生活和工作环境，为巩固和加强越白传统友谊和多方面合作关系作出贡献。
双方阐明对国际和地区问题的共同立场，并表示愿意在联合国、不结盟运动等国际组织框架下的密切合作，为推动建立公正、公平的国际政治经济新秩序的目标作出共同的努力。
双方同意密切配合并强调了共同推动落实2030年可持续发展议程和应对气候变化的《巴黎协定》等全球性协议的承诺。
双方强调了尊重彼此的主权、平等和领土完整，互不干涉内政，不使用武力或以武力相威胁，致力于和平、稳定、发展的互利合作以及遵守国际法和联合国宪章规定等原则的重要性和必要性。
双方支持有关各方以和平方式解决包括东海问题在内的领土争端，不使用武力或以武力相威胁等的立场，并欢迎推动早日达成“东海行为准则”(COC)的努力。
双方宣布支持越南和白俄罗斯积极融入国际社会的政策。越方强调，支持白俄罗斯巩固与东南亚国家多方面合作的意愿。白方愿意支持越南加强与欧亚经济联盟和独立国家联合体成员的互利合作。
陈大光对白俄罗斯发展与亚太地区国家关系的政策主张予以高度评价。亚历山大·卢卡申科对越南在地区的地位日益提高，以及越南担任2017APEC会议东道国予以高度评价，并预祝越南成功举办2017APEC会议。
双方同意在联合声明各项原则和目标的基础上制定和实施必要的行动计划。
陈大光此次访白为巩固和加强越白传统友谊和全面合作关系作出贡献，也是双方建立越白战略伙伴关系的重要一步。（越通社—VNA）