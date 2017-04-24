越南与柬埔寨跨境大桥正式竣工通车

阮春福在仪式上致辞时回顾了两国合作关系近期所取得的良好成果，其中经贸、投资、国防安全、文化、教育和旅游等领域继续呈现良好发展态势，两国各地方、尤其是边境地区各地方之间的合作关系继续得以加强。然而，两国经济、贸易和投资合作潜力尚未得到充分挖掘。

阮春福强调，越柬两国人民期待已久的隆平—芝雷托姆跨境大桥竣工投运之后将成为连接柬埔寨首都金边和越南的最短路线，缩短两国之间往来时间，对推动两国边境地区经贸发展和扶贫济困工作作出贡献。

两国领导一致认为，隆平—芝雷托姆跨境大桥不仅具有经济意义，而且还具有重要的政治、文化、社会、国防安全意义，成为越柬两国和两国民族团结友谊与良好合作关系的象征。

洪森致辞时回顾越南政府和人民为柬埔寨脱离红色高棉统治所给予的帮助。阮春福强调，在当今和平时代，越南继续帮助柬埔寨推动国家建设与发展事业。

越柬两国政府于2003年开始研究隆平—芝雷托姆跨境大桥建设工程，其后于2014年1月动工兴建。越南政府已提供总额为1876万美元的优惠贷款帮助柬政府施工柬方负责的桥段工程。这是柬埔寨利用越南贷款开展的第二大交通工程。

隆平—芝雷托姆跨境大桥竣工通车是越柬陆地边界勘界立碑工作中的一大成果，对两国人民、尤其是边境地区人民具有重要意义。（越通社—VNA）