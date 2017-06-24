越通社河内——6月24日上午，越南与柬埔寨建立外交关系50周年纪念大会在河内大剧院隆重举行。

越南国会主席阮氏金银，政府副总理兼外长、越柬友好年国家指导委员会主任范平明，河内市委书记黄忠海，越南祖国阵线中央委员会主席陈青敏以及多位原党和国家领导、各团体组织代表出席。

柬埔寨人民党名誉主席、国会主席、祖国发展团结阵线理事会主席韩桑林，柬埔寨副首相、柬越友好协会主席梅森安，柬埔寨国会主席代表团、柬埔寨驻越大使馆代表出席。



国会主席阮氏金银在纪念大会上致辞时已代表越南党、国家和人民热烈欢迎出席纪念大会的各位代表，强调柬埔寨国会主席韩桑林和该国各位代表赴越出席该活动已充分体现柬埔寨人民对越南人民亲密的友好情谊。

阮氏金银强调，越南与柬埔寨是亲密邻国，两国传统关系源远流长，两国历届领导和人民已来精心培育此关系，历代越南人和柬埔寨人已为此关系而不惜牺牲，其成为两国民族的无价之财产。

阮氏金银已重温了50年前，于1967年6月24日两国建立外交关系的日子。她指出，这是两国重大事件，开启两国关系新篇章。胡志明主席于1967年6月23日致给柬埔寨国王诺罗敦·西哈努克的电函中已指出：“这是越南与柬埔寨关系的历史事件，成为维护印度支那和东南亚和平的积极因素。”

阮氏金银强调，在长期历史关系和抵抗殖民主义斗争的基础上，越柬两国建立外交关系已为两国人民在民族解放斗争中继续并肩作战并于1975年春天战役中获得历史性的胜利创造便利条件。回应柬埔寨救国民族团结阵线的请求，越南居民又继续同柬埔寨人民和爱国力量并肩作战，帮助该国解放国家和波尔布特种族灭绝制度，阻止灭种制度重新抬头，让该国重生，为地区和平与稳定做出贡献。

阮氏金银强调，越南党、国家和人民热烈祝贺柬埔寨人民近年来在诺罗敦·西哈默尼国王的英明治理下和柬埔寨参议院、国会以及皇家政府的领导下所取得的巨大胜利。越南坚信柬埔寨人民将继续取得更大的成就，为柬埔寨王国和平、稳定、合作与发展做出努力。



韩桑林在致辞时已对能赴越南首都河内出席柬越建交50周年纪念大会和两国友好年表示荣幸，认为上述活动充分体现两国一直以来传统的团结友谊和良好的合作已为两国人民带来利益。

韩桑林代表柬埔寨人民对越南党、国家和人民所为柬埔寨国家重建事业中提供的宝贵帮助，尤其是越南志愿军重大的牺牲表示由衷感谢。

韩桑林已介绍了柬埔寨经济和社会发展情况。他表示，除了保持宏观经济稳定外，柬埔寨将继续保持年均经济增长为7%，为该国实现到2030年跻身中等偏高收入国家行列和2050年跻身高收入国家行列的长期目标做出贡献。柬埔寨将继续一贯落实开放性经济政策。

在纪念大会上，阮氏金银和柬埔寨国会主席韩桑林一起回顾两国合作关系50年发展历程。50年来，越柬两国特殊团结、传统友谊、全面合作关系不断得以巩固与发展，这是两国民族无价的财产。两国政治关系继续呈现良好发展态势；两国高层领导互访频繁，下决心共同努力培育两国传统友谊和推动全面合作。

两国国会在立法、监督等领域的合作不断深化，在多边议会论坛上紧密配合。两国各部门和各地方已建立各合作机制并有效展开。越南祖国阵线与柬埔寨祖国发展团结阵线理事会之间的民间交流活动以及两国友好议员小组、友好协会、各团体组织等交流活动形式多样，内容丰富，有助于增进两国人民互相了解，让青年一代更加了解两国人民和两国民族传统团结友谊、合作和互相帮助等的传统。

两国国防、安全领域的合作不断加强。在两国高层领导人所达成的各项协议、协定等的基础上，两国职能机构、政府和边界地区各省份人民正积极配合开展陆地边界勘界立碑工作。



此外，越柬两国经贸、投资等领域合作关系蓬勃发展。越南在柬埔寨投资项目190个，投资资金28.9亿美元，主要集中于农林业领域。柬埔寨在越南投资项目18个，投资资金58125万美元。近几年来，双边贸易额年均为30亿美元。双方力争今后将双边贸易额提升为50亿美元。

多年来，越南是柬埔寨最大的游客来源国。2016年，赴柬埔寨旅游的越南游客量为96万人次，占该国国际游客量的19%。赴越南旅游的柬埔寨游客量为21万人次。

双方关注加强教育培训、文化、医疗卫生和电信领域的合作。每年，越南向柬埔寨大学生提供上百份长期奖学金，柬埔寨也按照越南各部委行业和地方的要求向越南大学生进行培训。

两国经常举行各项文化、文艺交流活动。越南经常组织医务人员代表团赴柬埔寨开展免费检查和就医活动。

在落实对外开放、国际关系多样化、多边化的政策过程中，两国在国际场合上保持紧密配合，有助于提高各自国家的国际地位和威望。

阮氏金银和韩桑林相信，越柬两国传统友谊和全面合作关系将不断向前发展、万古长青、世代相传，为两国人民带来实实在在的利益。

在纪念大会上，援柬越南老志愿军代表和两国青年一代代表已发表讲话。（越通社—VNA）