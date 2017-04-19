越南与柬埔寨加强打击跨境毒品犯罪的合作

越南政府副总理武德儋（右）会见柬埔寨副首相盖金延（左）。（图片来源：越通社）



越通社河内——越南政府副总理、国家防治艾滋病和打击毒品卖淫委员会主席武德儋4月19日在河内会见来访的柬埔寨副首相、国家禁毒委员会主席盖金延(Ke Kim Yan)。 越通社河内——越南政府副总理、国家防治艾滋病和打击毒品卖淫委员会主席武德儋4月19日在河内会见来访的柬埔寨副首相、国家禁毒委员会主席盖金延(Ke Kim Yan)。

武德儋认为，在地区毒品问题复杂多变的背景下，越柬两个邻国进行交流与接触，分享彼此的观点,共同配合解决毒品问题极为重要的。其有助于提高两国预防打击毒品犯罪工作的效果，为解决地区毒品问题作出贡献。

越南与柬埔寨预防打击毒品犯罪合作活动为预防、发现、抓捕跨境毒品走私犯罪作出贡献，有助于减少各自国家毒品犯罪分子数量，为边境地区预防打击犯罪和安全秩序保障工作稳步好转作出贡献。

目前，两国政府和人民的关系呈现良好发展势头，两国政府领导人互访频繁。盖金延此访为加强越柬团结和传统友好关系作出重要贡献。

武德儋强调，越南政府重视与国际社会和地区国家，特别是拥有共同边界线的国家保持密切合作，有效遏制毒品问题。越南主动，积极参加在联合国关于预防打击毒品犯罪框架内的地区双边与多边合作机制。越南希望地区各国加大努力遏制毒品问题。

盖金延表示，柬埔寨贩卖、运输毒品犯罪和人民使用毒品形势复杂多变。目前，柬埔寨已成为毒品分销中转站。2016年，柬埔寨共查处涉毒案件超过4000宗，逮捕涉案人员超过9933名，查获毒品179公斤。

盖金延对越南有关部门在配合调查、发现多条跨境毒品贩卖、运输线和犯罪分子所提供的有效支持表示感谢，并希望双方在未来进一步加强预防打击毒品犯罪活动。

双方表示相信，两个政府间的合作以及两国预防打击毒品有关部门的合作日益密切，为提高各自国家预防打击毒品犯罪活动的效果作出贡献。双方同意促进两国预防打击毒品犯罪的合作活动，其中包括指导两国有关部门和拥有共同边界线的省市进行信息交流，在调查、发现和侦破各条毒品贩卖运输线中保持密切合作。（越通社—VNA）