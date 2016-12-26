越南与日本开展新的人力资源开发合作项目

双方按照日本国会刚通过新《劳动法》对上述备忘录补充多项内容，其中值得一提的是将扩大对外国实习生和劳动者的接受范围，同时规定签证延期从以前的三年延长至五年。





日本中小企业国际人力发展协会会长共荣柳泽（Yanagisawa Kyoei）接受越通社记者采访时表示，参加该项目的实习生不需要支付任何额外费用。合格的实习生将受到日本中小企业国际人力发展协会提供的远程培训，可以自己开公司并受到最多100万日元（约合8500美元）的资助。

此外，双方还就接受越南理工工程师的可能性签署意向书。

据越南劳动荣军与社会部部长陶玉荣介绍，目前，越南正在待业的毕业生近20万名。他们将成为该意向书的受益者，日本中小企业国际人力发展协会将为越南大学毕业生赴日就业发挥桥梁作用。截至目前，该协会已帮助3000多名越南劳动者赴日就业。





共荣柳泽表示，该协会将向日本政府提出申请，对接受过技能培训的越南大学毕业生放宽签证政策，进而将双方所签署的合作备忘录落到实处。（越通社——VNA）



