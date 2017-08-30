越通社新加坡——越南驻新加坡大使馆8月29日隆重举行庆祝国庆招待会，庆祝越南社会主义共和国成立72周年。正对新加坡进行工作访问的外交部副部长黎怀忠，新加坡贸易和工业部部长林勋强（LimHng Kiang）、新加坡国会议员、各机关代表和企业界代表等出席招待会。

越南驻新加坡大使阮进明在招待会上致辞时已回顾越南近年来经济社会发展情况，经济增长达6.3%。越南已提出2017年经济增长达6.6%的目标，保持出口和吸收外资水平，推进国企股份制改革进程等。

阮进明强调，新加坡一直以来是越南重要伙伴之一。两国自2013年建立战略伙关系以来已进一步加强在防务安全、贸易、投资、旅游和教育培训等领域的合作。其中贸易与投资合作成为两国合作的亮点。3年来，两国双边贸易额年均增长12%。2016年，双边贸易额达约150亿美元，将越南成为新加坡第十一大贸易伙伴，新加坡成为越南第三大投资来源国。

新加坡贸易和工业部部长林勋强在致辞时强调新加坡与越南一直来来是彼此的亲密朋友。近期两国高层领导频繁互访和接触已充分体现两国日益密切的关系，强调了双方在多领域合作的重要性。林勋强认为，在越南从北到南所兴建的7个越新工业园区（VSIP）已成为两国合作取得成功的象征。



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林勋强透露，今年10月他将同越南计划投资部部长阮志勇在越南主持召开第十三次越新经济对接会，就推动投资和双边进出口的措施展开讨论。

林勋强表示希望，以双边日益密切的关系，两国和互相学习借鉴彼此经验共促发展，为地区乃至世界的发展，特别是东盟共同体建设进程做出贡献。新加坡将继续成为越南发展伙伴之一，两国继续加强在教育、金融、旅游、交通、人力资源培训的合作和加强民间交流等。（越通社—VNA）