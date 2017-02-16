越南与德国外交部领导同意加强双边关系

越通社河内——越通社驻德国记者报道，赴德国出席二十国集团（G20）外长会议期间，当地时间2月16日中午，越南政府副总理兼外交部长范平明与德国外交部长加布里尔（Sigmar Gabriel）进行双边会晤。



双方对越南与德国战略伙伴关系近段时间不断向前发展表示高兴，目前德国是越南在欧盟地区的最大贸易合作伙伴。范平明与加布里尔一致同意将指导两国外交部继续努力推动两国关系深入、务实发展。值此机会，范平明副总理建议德方督促欧盟尽快完成手续，以让欧盟-越南自由贸易协定在2017年得到签署，同时承认越南完全市场经济地位。



双方一致认为今年G20峰会和亚太经合组织峰会的议程和优先事项有许多相同点，因此，加强G20和APEC之间的政策沟通是非常重要的，旨在维护地区和世界和平与稳定，促进可持续发展和实现贸易自由化。



此外，双方还就加强在地区和国际论坛和组织上的协调配合等问题进行讨论。范平明副总理对德国2016年已成为东盟的合作伙伴表示欢迎，同时希望德国继续协助东盟发展绿色技术、农业、缩短发展差距、基础设施、教育、环保、应对气候变化 、灾害管理等领域。范平明建议德国和欧盟继续支持在国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》的基础上，通过和平方式解决争端，为确保航行和航空自由与安全做出积极贡献。（越通社-VNA）