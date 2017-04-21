越南与孟加拉国国会分享小学教育领域的组织管理经验

越通社河内——越南国会文化教育、青少年和儿童委员会4月20日在河内与孟加拉国议会主管初等教育和大众教育的常务委员会代表团举行工作交谈。孟加拉国议会主管初等教育和大众教育的常务委员会主席Motahar Hossain 表示，此次访问旨在了解越南国会文化教育、青少年和儿童委员会的情况。该代表团希望能走访越南各省市尤其是山区和偏远地区的各所学校，以了解关于越南小学教育的组织管理经验。Motahar Hossain也介绍孟加拉国议会主管初等教育和大众教育的常务委员会的组织机构及职责。该委员会是孟加拉国国会的50个常务委员会之一。越南国会文化教育、青少年和儿童委员会副主任黄氏花在会谈上介绍该委员会的组织机构及职责。据此，越南国会文化教育、青少年和儿童委员会负责文化，信息，信仰，宗教，学前教育、义务教育和高等教育，青少年，体育和旅游等领域的事务。此外，该委员会还帮助国会审查在教育领域的各项法律法规及政策并监督各有关部门的法律执行情况。各项有关教育领域的报告在提交国会审议通过之前必须经过该委员会的严格检查。黄氏花强调小学教育的重要性，加大对小学教育的投入是十分必要的。越南愿与孟加拉国分享有关小学教育组织管理机构的经验并希望在今后该领域将得到两国国会的关注。（越通社——VNA）