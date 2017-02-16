越南与墨西哥加强金融合作

访墨期间，墨西哥财政和公共信贷部部长乔斯·安东尼奥·梅阿德（Jose Antonio Meade）会见杜黄英俊副部长一行。会见时，双方表示将促进两个部门的合作，特别是就加快两国《海关事务合作协定》和《避免双重征税协议》的谈判及签署进程达成一致。双方同意以《跨太平洋伙伴关系协定》有关海关事务的谈判结果作为双方签署《海关事务合作协定》的基础。

杜黄英俊建议墨西哥财政和公共信贷部2017年4月派遣工作代表团赴越南签署《避免双重征税协议》。

梅阿德强调，墨西哥与越南均是两个开放的经济体，并拥有许多相同之处，同时强调，墨西哥愿向越南分享金融经验。

此前，杜黄英俊一行就电子发票和关税风险问题与墨西哥关税管理机构负责人奥斯瓦尔多·桑丁（Osvaldo Santín）进行交谈。双方就电子发票操作方式和步骤以及涉税风险防范、骗税和保护纳税人的利益等经验和其他问题交换了意见。

会见墨西哥财政与公共信贷部副部长米格尔•梅斯马彻尔（Miguel Messmacher）时，双方就预算收入有效管理以及公司所得税、个人所得税、增值税、特别销售税等税种管理经验展开讨论。

访问墨西哥期间，杜黄英俊一行前往设在墨西哥城的胡志明主席塑像敬献花圈。（越通社—VNA）