在6月23日讨论会上发表讲话时，杨志勇介绍了越南所取得的突出成就，其中包括制定及开展落实2014年预防和减少自然灾害法、应对气候变化国家行动计划、到2020年关于预防和减少自然灾害造成损失的国家战略、绿色增长战略及到2030年可再生能源发展战略等；分享关于主动合作建设预警和搜救系统的经验。杨志勇呼吁国际社会对遭受厄尔尼诺/拉尼娜现象影响的人道主义问题的关注。

会上，与会代表就在长期遭受气候极端现象影响地区人道主义救助、解决关于遭受自然灾害或气候变化影响而移民的人道主义挑战等问题展开讨论。

2017年，世界上共有1.4亿人需联合国的援助，援助资金为235亿美元。然而，联合国各项援助项目仅能满足上述要求的25%。

联合国经济及社会理事会2017年人道救助活动会议是各成员国、联合国各个组织、伙伴、赞助商和需要援助的社群明确各个挑战、紧急和新发生的人道援助需求，就解决方向展开讨论，分享地区和国家范围内人道救助活动的经验等方面的良好机会。（越通社—VNA）