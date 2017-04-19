越南与古巴联合商务理事会召开第七次会议

越通社河内​——越南工商会4月18日在河内举行越南与古巴联合商务理事会第七次会议暨古巴促进贸易投资研讨会。越南工商会副主席段维姜表示，本次会议将为两国企业进一步注重更新市场信息，利用各项优惠政策，建立新的关系以寻求扩大经营投资范围的机会提供平台。段维姜希望，在两国政府和人民的支持和关心下，今后越古经贸投资关系将实现可持续且蓬勃发展。古巴驻越南大使埃米尼奥•洛佩斯•迪亚兹认为，越古经贸关系与双方关系仍不相称，应将之推向新高水平。为了推动两国经贸合作关系迈上新高度，两国企业加强对话和寻求商机以及各职能部门为企业提供便利等活动是十分重要的。埃米尼奥•洛佩斯•迪亚兹大使说：“我们相信，在两国战略性视野的基础上，双方经贸合作关系将更加蓬勃发展。古巴承诺为双方企业开展投资合作活动提供积极协助”。虽然越南与古巴具有悠久的关系，但双方贸易与投资活动仍受限制，仍未满足双方的愿望。2014年、2015年及2016年双向贸易额分别达2.07亿美元、2.35亿美元及2.5亿美元。越南主要对古巴出口大米、煤炭、化工品、纺织品、计算机等商品，并从古巴进口药品和功能性食品。越南工商会代表透露，古巴仍是越南企业发展投资，尤其是在古巴有需求而越南有优势的旅游、农业、电信、消费品、鞋品等领域上的乐土。另外，古巴在药品、培训、医疗、建筑等领域上具有优势，并且有可能同越南实现对接。关于投资方面，越南计划投资部的统计数据显示，截至2016年底，古巴在越南开展投资项目仅有一个，协议资金为660万美元。在古巴投资兴业的多家越南企业也取得成功。会议框架内，双方代表签署了2017-2018年行动计划。（越通社-VNA）