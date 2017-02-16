越南与古巴决心进一步加强两国国会之间的关系

越通社河内——古巴共产党政治局委员、国会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯（Esteban Lazo Hernandez）2月15日在古巴首都哈瓦那亲切会见来古进行正式访问的越共中央政治局委员、国会副主席丛氏放。越通社驻哈瓦那记者报道，埃斯特万·拉索·埃尔南德斯在会见上强调古巴与越南间，尤其是两国国会之间的传统团结友好关系的意义。埃斯特万·拉索·埃尔南德斯同时介绍该国国会结构、所开展的活动及其在当前阶段的任务。埃斯特万·拉索·埃尔南德斯希望与越南分享经济发展及为年轻一代加强革命传统教育的经验，同时回顾电信、教育、农业等古越两国合作潜力巨大的领域。丛氏放对古巴人民在经济社会发展方面所取得的成就，尤其在对外工作中所取得的胜利，为提升古巴在国际舞台上的地位和为古巴下一阶段的发展奠定基础所做出贡献表示祝贺，同时强调越南党、国家和人民一向关注古巴的发展事业，并相信在古巴共产党的领导下古巴人民在建设和保卫社会主义祖国的事业将继续取得更大成就。丛氏放概括介绍越南近年来在政治、经济、社会、对外等方面所取得的成就，同时提及越古两国国会可以分享合作经验的领域，以提高两国国会的工作效益。会上，丛氏放同埃斯特万·拉索·埃尔南德斯对越古两国通过维持并提高各对话合作及理论交换机制，同时在各国际组织及多边论坛上保持密切合作来巩固并推动双方关系全面发展表示高兴。（越通社—VNA）