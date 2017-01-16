越南与加拿大加强务实合作

越通社河内​市——1月16日，越南外交部与加拿大驻越大使馆及河内市人民委员会联合举行“相约加拿大”座谈会，吸引中央各部委行业和地方以及各国际组织等200名代表一同与会。越南外交部副部长何金玉表示，越南十分重视加强与加拿大的友好合作关系。贸易投资合作是两国的亮点，其中双边贸易额达46亿美元（较2010年增加5倍），2016年前9月达34亿美元，双方力争实现未来10年两国双边贸易额将达100亿美元的目标。目前，越南是加拿大在东盟地区最大贸易伙伴。在投资方面，加拿大对越投资项目共149个，注册投资资金52.8亿美元，在对越南投资的112个国家和地区排行榜上居第14位。目前，在加拿大留学的越南留学生约5000名，越南是赴加拿大学习的留学生人数是东南亚国家中最多的国家。何金玉强调，2017年是越南十分重要的一年，继续开展经济社会发展计划（2016-2021年阶段），为后续年度的发展奠定了基础，其中注重实现快速、可持续发展以及建设创造型、廉洁型政府等目标。越南将是2017年亚太经合组织领导人非正式会议(APEC)东道国。2017年也是越南各地向APEC伙伴国，特别是国际企业推介自己现有的潜力与优势，从而加强合作以及吸引资金，服务于各地方经济发展。加拿大驻越大使Ping Kitnikone认为，越南应继续加大招商引资工作力度，吸引更多加拿大投资商，特别是在工业生产、高科技农业、旅游等领域，并希望越南各地为加拿大投资商提供便利条件，营造优惠透明的政策。Ping Kitnikone高度评价各地方政府，特别是地方领导人的主动、积极作用，并认为其就是提高加拿大企业投资效率的决定性因素。河内市人民委员会主席阮德钟表示，目前，加拿大在河内投资项目共23个，注册投资资金770万美元。河内市一向把加拿大视为该市重要的伙伴之一，并希望加拿大加大对河内市在高科技农业、金融投资、教育培训、卫生、贸易服务、可再生能源、城市基础设施、旅游等领域的投资。阮德钟强调，河内市政府承诺为加拿大投资商和海外越南人营造长期、稳定、互利的经营投资环境。（越通社—VNA）