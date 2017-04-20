越南与伊朗经贸合作潜力仍有待挖掘

越通社河内——为了促进越南与伊朗友好关系和经贸交流与合作，越南工商会同伊朗商业、工业、矿业和农业商会4月20日在河内联合举办越南-伊朗企业论坛，吸引从事纺织品服装、鞋类、建材、水产品、农产品和家用品等产业的两国企业代表参与，旨在寻找在对方国家的投资合作机会。越南工商会主席武进禄透露，越南与伊朗签署了关于农业、渔业、文化、教育、银行、海关和航空等领域的多项协定。2016年，越伊双边贸易额达1.169亿美元，其中越南对伊朗出口额达8680万美元，从伊朗进口额达3010万美元。伊朗是越南在中东地区的大市场，越南是伊朗进军东盟地区市场的门户。越伊两国经济互补性较强。伊朗在能源、炼油和开矿等领域的潜力巨大，而越南在农业和渔业具有发展潜力。除了贸易与投资合作外，双方在旅游领域具有广阔的合作空间。伊朗商业、工业、矿业和农业商会主席古拉姆侯塞因（Gholamhossein Shafei）表示，伊朗可向越南出口石油化工产品、沥青、聚合物颗粒、原油、建材和矿产等产品。古拉姆侯塞因表示，越南是伊朗商品进入东盟各国市场的桥梁，与此同时伊朗是越南商品进军中东、中亚和欧洲等地区市场的窗口。（越通社-VNA）