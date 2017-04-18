越南与中国寻找重型汽车配件领域合作商机

越通社河内​——4月18日，越南工商会（VCCI）举行题为“2017越南中国重型汽车配件制造商合作”座谈会，旨在增进两国企业的互相了解并开拓合作商机。越南工商会国际关系司副司长范光盛表示，参加此次座谈会的中国企业代表团大部分成员来自中国山东省从事底盘、驾驶室、变速器、发动机等重型汽车配件制造和经营企业，其目的在于向越南企业介绍中国重型汽车配件的实力和生产能力。该座谈会同时也是越南企业了解中国市场并寻找与中国山东企业的合作商机的良好机会。中国企业代表团团长介绍，目前，中国山东济南市重型汽车零部件协会共有500个成员，其产品远销世界100多个国家，营业收入多达数百亿美元等。他们希望与越南企业增进互相了解，并展开互利共赢的合作。据越南海关的统计数据显示，2016年，越中双向贸易总额达700亿美元，其中越南对中国出口额近200亿美元，进口额超过500亿美元。关于投资方面，截至2017年3月底，中国在越南开展1500个投资项目，投资总额近110亿美元，中国的投资项目覆盖着加工制造业和矿业等领域。越南工贸部重工业司的报告显示，据预测，2020年后将会是越南汽车化时代，2025年越南国内市场汽车需求量可达60万辆。2016年，越南400家汽车制造商组装生产64万辆汽车，汽车组装生产年均增长率达17%。政府总理已批准“越南2025年前汽车工业发展及2035年展望”。（越通社——VNA）