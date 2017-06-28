越通社胡志明市——越南与中国互为重要经济伙伴，两国在许多领域的投资合作潜力巨大。这是两国专家于6月28日在由越南工商会胡志明市分会与中国人民政治协商会议山东省委员会举行的越中贸易交流研讨会上如是强调。越南工商会胡志明市分会副会长阮世兴透露，近年来，越中两国经贸合作关系发展势头良好，中国目前是越南最大的贸易伙伴，2016年两国进出口总额达716亿美元，其中越南向中国出口额达近220亿美元，从中国进口总额达近500亿美元。越南向中国出口的主要产品包括石油、煤炭、电脑、零件、橡胶、大米、蔬果和水产品等，从中国进口的主要产品包括机械设备、零配件、纺织原料、鞋类、钢铁和化肥等。阮世兴认为，胡志明市是越南的战略经济中心，是对包括中国在内的外国投资商具有吸引力的投资目的地。越南工商会胡志明市分会与山东省青岛市政府已签署经济合作备忘录，这是今后两个城市加大贸易投资合作力度的基础。关于越南的投资和营商环境，德勤（越南）公司代表认为，越南已推出许多招商引资政策，如企业所得税优惠政策。目前，越南关税税率均低于中国税率的5%-30%。此外，除了优先发展辅助工业、高科技、零件生产、汽车组装、电子、鞋类、纺织品等产业外，越南还为外国投资商办理投资手续、兴建生产厂的土地租赁手续等方面提供便利条件，这是越南吸引包括中国企业在内的外国投资商的优势所在。中国人民政治协商会议山东省委员会副主席翟鲁宁女士表示，越南是山东省乃至中国的重要贸易伙伴，2016年山东省与越南贸易额达285亿美元。翟鲁宁认为，胡志明市乃至越南与山东省互补性较强，双方未来合作潜力仍有待挖掘。（越通社-VNA）