越通社胡志明市——为期两天的越共胡志明市第十届委员会第十次全体会议于6月28日下午落下帷幕。会议已集中讨论通过有关2017年下半年经济社会发展情况、2016-2020年阶段中期公共投资计划等重要内容；对胡志明市配套基础设施建设和行政审批制度改革结果及“当前党建工作中若干紧迫性问题”的决议执行情况进行评估。越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮善仁在会上发表总结讲话时高度评价胡志明市2017年上半年已大力推动经济社会发展并取得显著成效，如经济增长7.76%，增幅高于去年同期的增长水平，引进外国直接投资资金累计达23亿越盾（约合10.2万美元），较去年同期翻了一番。在国内投资方面，2017年上半年新注册企业达2万户是一个可喜的成果，其中创新创业活动备受该市领导的关注。阮善仁要求，胡志明市在2017年下半年在集中开展7项突破性计划的同时需在签发投资许可证、商业登记证中执行一门式服务机制，此外研究对签发建设许可证采取一门式机制。近段时间，胡志明市在实施公共投资计划、尤其是采取多种方式调动资源过程中取得了积极成果。然而，为成功实施2016-2020年阶段公共投资计划，胡志明市需采取更强有力措施吸引投资资金，制定相关机制政策加大公共投资力度，做好征地拆迁赔偿工作，提高公共投资效率以及加强指导工作以营造更加便利、安全和有效的投资环境。为高效利用投资资金，阮善仁强调需对现行的基础设施建设规划进行检查，进而制定适当的规划和2025-2030年展望，既要更新情况又要确保科学性和提高效率等。关于招商引资工作，阮善仁责成胡志明市人民委员会在第三季度内主持召开城市基础设施建设招商引资会议。阮善仁强调，胡志明市各党委已贯彻落实越共十一届四中全会关于“当前党建工作中若干紧迫性问题”的决议并取得重要结果。阮善仁认为，今后在发挥所取得的成果的同时，胡志明市需掌握并采取措施化解困难和不足之处。阮善仁认为，胡志明市今后需深入讨论吸收和处理选民、媒体、监督委员会的意见和建议以及人民群众递交关于各种消极现象的信访的机制。另一方面需强化领导干部的责任担当、增强履职能力，其中需经常与人民群众直接对话，了解民情、倾听民意、解决民需，同时提高祖国阵线和各政治社会组织的监督作用等。（越通社—VNA）