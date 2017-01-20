越共中央民运部部长会见来访的宗教代表团

越通社河内——1月19日下午在河内，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央民运部部长张氏梅会见越南佛教教会中央代表团和越南天主教团结委员会代表团。会见由治事委员会常务副主席释青绕率领的越南佛教教会中央代表团时，张氏梅向治事委员会神职人员和国内外僧尼佛子致以新年祝福。张氏梅对越南佛教教会2016年所取得的成就给予高度评价。张氏梅对越南佛教教会所举行的社会慈善活动，同党和国家携手共同关心照顾贫困户和少数民族同胞,让其过上一个快乐祥和年表示认可。释青绕希望中央民运部一向有效落实群众工作，呼吁人民执行党和国家法律政策，为人民带来幸福。释青绕表示，2016年是越南佛教教会庆祝成立35周年的一年。截至目前，该教会在全国63个省市成立治事委员会。在会见由越南天主教团结委员会副主席兼秘书长陈春孟神父率领的越南天主教团结委员会代表团时，张氏梅希望，作为越南祖国阵线的成员，越南天主教团结委员会将继续为天主教同胞、越南祖国阵线活动等做出积极贡献。她同时强调，中央民运部将对越南天主教团结委员会提供支持。陈春孟神父表示，在党、政府的领导下和中央民运部的指导下，天主教同胞将为新阶段建国卫国事业做出切实贡献。（越通社——VNA）