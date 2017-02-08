越共中央总书记阮富仲视察南定省

越通社河内——2月8日，越共中央总书记阮富仲已莅临南定省，对该省经济社会发展、国防安全保障、党建工作、政治体系建设等任务实施情况进行考察。中央各部委行业领导代表陪同。



越共中央委员、南定省省委书记段洪峰向阮富仲总书记汇报该省2016年在实现经济社会发展、国防安全保障、党建工作等任务所取得的突出结果，同时提出2017年的任务与方向。



据报告，2016年，该省已集中促进行政手续改革，加大引资力度，推动南定市发展成为红河平原南部地区的经济中心，营造健康稳定的文化环境，加强各级管理工作，满足发展新阶段的任务需求。



阮富仲总书记强调，南定省拥有优良的文化传统以及坚强不屈的革命传统，南定省人民勤劳任力，为国家建设与发展事业作出积极贡献。阮富仲表示高兴看到，在南定省政府和人民的努力之下，该省农村和城市面貌发生了许多变化，2016年该省域内总产值增长7%，是2011年以来的最高值。文化、社会、教育等全面发展。2016年是该省连续第22年荣获“优秀典范单位”称号的竞赛锦旗，表彰其在教育领域上所取得的优异成绩。



关于未来发展方向，阮富仲总书记建议，该省应注重吸引外资，在工业、农业、服务业等方面实现突破。在促进经济发展的同时，必须落实好民生保障任务，改善并提高人民的生活水平，同时注重党建和党风整顿工作。



* 当天下午，阮富仲总书记一行同南定省长征政治学校全体干部人员和师生进行交谈。



* 值此机会，阮富仲总书记走访南定市槟御街7号房，这是曾经见证国家各种大历史事件的地方，也是全国革命干部的培训基地。



* 随后，阮富仲总书记前往已故总书记长征同志老家—南定省春长县春红乡行善村，在长征纪念馆敬香，向设在春长镇中心的长征总书记塑像敬香和敬献花圈。（越通社-VNA）