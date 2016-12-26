越共中央总书记阮富仲出席第72次全国公安会议

越通社河内——越南第72次全国公安会议12月26日上午在河内隆重开幕，就2016年公安机关工作情况和“致力于祖国安全”竞赛运动展开情况进行总结，并部署2017年秩序安全保障工作任务，同时启动明年竞赛运动。越共中央总书记阮富仲出席并发表指导性讲话。2016年是落实越共十二大决议的开局第一年，越南公安力量已努力奋斗，胜利地落实公安部所提出的目标和任务，并取得重要结果。越南公安部门已确定2017年基本任务目标，即把握情况，做好预测与战略参谋工作，及时发现与阻止敌对势力和反动分子的阴谋和破坏行为，坚决不让祖国遇到意外或处于被动状态，不让形成反对政治组织，不让发生恐怖主义、暴乱和破坏安全秩序的事件；确保政治内部安全，与此同时落实关于加强党建和党整顿工作的党的四中全会决议，阻止“自我演变”和“自我转化”现象。人民公安力量努力保护国家各重大政治、对外和文化事件，党和国家领导人活动的绝对安全等等。阮富仲总书记代表党和国家领导表彰人民公安力量一年来在各工作方面所取得的成绩。阮富仲总书记要求，公安力量继续注重党建工作，建设公正、廉洁和强大的人民公安力量，作为绝对忠诚于党、国家和人民的力量，坚持社会主义目标和路线的力量。阮富仲总书记建议，人民公安力量应继续贯彻落实党和国家以及越共中央公安党委观点、主张、路线和政策。阮富仲总书记明确指出，人民公安需要成为骨干力量，在任何情况下坚持维护国家安全和社会秩序安全，不让国家陷入被动状态；主动把握与及时报告发生的情况；进一步提高战略参谋工作质量，及时向党和国家提供参谋意见，以制定正确的主张和决策；主动阻止敌对势力的破坏阴谋和恐怖主义；随时应对非传统安全挑战；坚持维护国家独立主权和领土完整，保护党、祖国、人民和社会主义制度，保护工业化现代化事业，保护国家和民族的利益以及民族文化，营造和平、稳定、安全和健康的环境，致力于促进国家建设与发展事业；提高反腐败、反浪费工作效率，严格处理违反干部；继续做好对外任务，主动推动与世界各国的双边关系深入与务实发展。（越通社-VNA）