越通社河内——越共中央总书记阮富仲6月23日已同河内市国会代表团与河内市二征夫人和栋多两郡广大选民接触，向选民介绍了第十四届国会第三次会议的结果。

两郡选民对国会第三次会议所取得的结果给予高度评价。他们认为会议上的质询和答复质询活动充分体现国会活动的民主性，质询和答复质询内容都涉及选民关注的问题，体现了国会代表和各单位和部门领导的作用和责任感。选民希望，各部门和有关单位领导在答复质询时所做出的承诺将得到切实履行，特别是公共债务处理、食品安全等问题。部分选民还表示他们对医院医生受贿、学校暴力、学生道德教育等的担忧。

选民们认为，反腐败工作已加大力度并初步取得许多积极成果，赢得人民的信任，然而浪费现象和集团利益等现象较为普遍，引起人民群众的不满。

许多选民还提出有关教育培训、精简编制、女干部工作、性别平等、保护儿童免受性侵、规划工作、破坏森林等问题的意见。

阮富仲对选民高度评价国会第三次会议的结果表示感谢，强调目前最重要的任务是将会议上所通过的决议落到实处，监督各单位和部门领导履行其承诺，努力实现言行一致，让各领域发生积极变化。

阮富仲还一一解答选民们所关注的问题，如红河平原地区规划、首都地区规划、干部工作、精简编制等，同时强调需对这些重大问题制定长期战略。（越通社—VNA）